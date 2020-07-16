رسميًا: نجم الأهلي يطلب الرحيل إلى بيراميدز

تمسك جناح فريق الأهلي، أحمد الشيخ، بالرحيل عن صفوف الفريق الأحمر، خلال الموسم المقبل، خاصة بعد العرض القوي من جانب بيراميدز للتعاقد معه رسميا.

وأبلغ أحمد الشيخ، مدير الكرة بالأهلي سيد عبدالحفيظ، برغبته في الرحيل خلال الميركاتو الصيفي القادم، خاصة أن مشاركته أساسيا مع رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ستكون صعبة للغاية.

وتحدث ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، مع الشيخ، خلال الايام الماضية، واقنعه بقبول عرض بيراميدز، مؤكدًا أنه سيحصل على راتب أعلى من الأهلي، علاوة على مشاركته أساسيا في المباريات.

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ويرحب بيراميدز، بضم لاعب الأهلي، بالبيع أو الإعارة، لكن يفضل ممدوح عيد المدير التنفيذي وهاني سعيد المدير الرياضي للنادي، بالتعاقد بشكل نهائي مع أحمد الشيخ.

وكان الأهلي قد نجح مؤخرا في التعاقد مع طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب، في صفقة بلغت قيمتها 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى 20% نسبة من إعادة بيعه لأي نادٍ مستقبلا.

ويدرك أحمد الشيخ بصعوبة مشاركته أساسيا في تشكيلة فايلر خلال الموسم المقبل، لذلك فأنه يسعى لاتخاذ خطوة الرحيل نهائيا عن الأهلي.

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