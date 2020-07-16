كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بالاستغناء عن خماسي الفريق

طلب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون، الاستغناء عن بعض اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال مصدر داخل الزمالك، أن كارتيرون أوصى بضرورة بيع عقود بعض اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي، في ظل عدم الحاجة لجهودهم خلال الموسم القادم، لاسيما أنه يسعى لدعم الفريق الأبيض بصفقات قوية.

وأوضح المصدر، أن المرشحين للرحيل عن الزمالك بالبيع أو الإعارة، كلا من كريم بامبو وعمر السعيد ومحمد عنتر ومحمد عبدالسلام، والكونغولي كابونجو كاسونجو، والذي تلقى عدة عروض من جانب أندية عربية تسعى لضمه رسميا.

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وأكد كارتيرون عدم حاجته للخماسي في الموسم المقبل، مع ضرورة ضم مهاجم قوي بجوار مصطفى محمد، ولاعب وسط مدافع للقيام بنفس أدوار طارق حامد.

واقترب الزمالك من إبرام بعض الصفقات خلال الصيف المقبل، على رأسها حمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي التونسي السابق، كما دخل في مفاوضات مع بيراميدز لضم الثلاثي رجب بكار وعبدالله بكري ونبيل عماد “دونجا”.

ويرغب النادي الأبيض في تعزيز صفوفه، ومواصلة المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية، بعدما حصد بطولتي السوبر الإفريقي والمحلي خلال شهر فبراير الماضي.

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