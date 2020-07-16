رياضة | كونتي يطالب إنتر ميلان بتجديد عقد "فاليرو"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كونتي يطالب إنتر ميلان بتجديد عقد "فاليرو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان الإيطالي يرغب في تجديد تعاقده مع الإسباني المخضرم بورخا فاليرو نجم خط وسط الفريق في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية بأن الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان معجب بإحترافية فاليرو ويرغب في استمراره في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن فاليرو أصبح أكثر أهمية في الفريق منذ عودة الدوريات التي توقفت بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، حيث شارك في أربعة من ستة مباريات تمت إقامتها حتى الآن.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن فاليرو البالغ من العمر 35 عاماً كان قد إنضم لإنتر ميلان قادماً من صفوف فيورنتينا في صيف 2017.