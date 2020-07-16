رياضة | عاجل - بلاغ جديد ضد مرتضي منصور يتهمه باختلاس 200 ألف من الزمالك.. طالع التفاصيل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - بلاغ جديد ضد مرتضي منصور يتهمه باختلاس 200 ألف من الزمالك.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم ممدوح عباس رئيس النادي الزمالك الأسبق، ببلاغ جديد للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء الحالي و5 موظفين بالإدارة المالية للنادي يتهمهم بإختلاس 200 ألف جنيه من أموال النادي.

وطلب "عباس" في البلاغ الذي يحمل رقم 28944 لسنة 2020 عرائض المكتب الفني، فتح التحقيقات مع مرتضى منصور بإعتباره شريك في واقعة الإستيلاء على 200 ألف جنيه من أموال النادي، كما طلب تشكيل لجنة من إدارة الكسب غير المشروع لمراجعة وفحص كافة المستندات المتعلقة بالإدارة المالية والتي شهدت تجاوزات كبيرة وإختلاس لأموال النادي.

كما طالب رئيس الزمالك السابق بضرورة تشكيل لجنة من وزارة الشباب والرياضة لإدارة الشئون المالية بالنادى لحين انتهاء التحقيقات خاصة ان جميع الموظفين المنسوب اليهم اتهامات بإختلاس الأموال لا يزالوا يمارسون عملهم بشكل طبيعى.

وأكد ممدوح عباس أن تقديم مرتضى منصور بلاغ سابق ضد 5 موظفين من الإدارة المالية لا ينفي مسئوليته الكاملة عن اختلاس أموال النادي بإعتباره رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء.