رياضة | مجلس إدارة الاتحاد السكندري يجتمع برؤساء الألعاب الرياضية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مجلس إدارة الاتحاد السكندري يجتمع برؤساء الألعاب الرياضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع مجلس إدارة نادى الإتحاد السكندري، برؤساء الأجهزة لجميع الألعاب الرياضية من أجل سماع رؤية كل رئيس جهاز، وخطط المرحلة المقبلة، للإرتقاء بجميع الفرق الرياضية و النهوض بها وتحقيق أمال وطموحات الجماهير والإدارة.

وأشار محمد مصيلحي، رئيس نادي الإتحاد، إلى توفير كل دعم الأجهزة الفنية و الإدارية خلال المرحلة المقبلة ، و كذلك أكد جميع رؤساء الأجهزة على بذل كل ما بأستطاعتهم لإنجاح المنظومة الرياضية بالنادى و تحقيق أفضل النتائج .

وتواجد في الإجتماع، طلعت يوسف رئيس جهاز الفريق الأول لكرة القدم، وأحمد مرعى رئيس جهاز الفريق الأول لكرة السلة، وعمرو أبو الخير رئيس قطاع الناشئين لكرة السلة، وجمال صبرى رئيس جهاز الكرة الطائرة، وليد السنوسى رئيس جهاز الألعاب الفردية.

كما تواجد محمد الناضورى رئيس جهاز الكاراتيه، لمياء جودة رئيس جهاز الجمباز العام و الأيروبك، لبنى عروس رئيس جهاز الجمباز الإيقاعى، وعمرو حسنين رئيس جهاز السباحة، ونادية حمدى مدير فنى ألعاب قوى، وأحمد زكريا مدير فنى الكنغ فو، ومحمد منير مدير فنى جودو، ومحمد الشافعى مدير فنى تايكوندو.