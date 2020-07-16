رياضة | بعد السقوط أمام أرسنال.. موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد السقوط أمام أرسنال.. موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط نادي ليفربول في فخ الهزيمة أمام نظيره أرسنال، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح التسجيل لمصلحة ليفربول النجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 20، ثم تعادل ألكسندر لاكازيت لأرسنال في الدقيقة 32، قبل أن يضيف ريس نيلسون هدف الفوز في الدقيقة 44 من الشوط الأول.

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وبهذا الفوز، ارتفع رصيد أرسنال عند النقطة 53، يحتل بها المركز التاسع، بينما يظل ليفربول في الصدارة برصيد 93 نقطة.

موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول يوم الأربعاء المقبل، أمام نظيره تشيلسي، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.