رياضة | 3 بدائل على طاولة برشلونة لخلافة أومتيتي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر 3 بدائل على طاولة برشلونة لخلافة أومتيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات الفرنسي صامويل أومتيتي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، قريبا من الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني.

وحددت إدارة برشلونة بدائله، لضم أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم الفريق خلال الموسم الجديد.

وعانى اومتيتي من العديد ظن الإصابات المزمنة والتي عجلت أمر رحيله، في ظل عدم مشاركته مع الفريق إلا في مباريات معدودة.

ووضع مسئولو برشلونة 3 لاعبين ضمن القائمة المرشحة لاختيار أحدهما لخلافة أومتيتي في النادي الكتالوني.

1- الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي قلب دفاع نابولي

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اقترحت إدارة برشلونة تقديم عرض قيمته 60 مليون يورو من أجل ضم المرشح للانتقال إلى مانشستر سيتي، إلا أن هذا المبلغ أقل بكثير مما يطلبه أوريليو دي لورينتس، رئيس نابولي.

2- الإسباني الشاب إيريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي

تعمل إدارة مانشستر سيتي على تمديد عقده، ورفع راتبه من 12 إلى 40 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، حيث ينتهي عقده في صيف 2021.

3- باو توريس مدافع فياريال

اللاعب يوجد في عقده شرط جزائي مقدر بنحو 65 مليون يورو، ويأتي ضمن المرشحين أيضا للانتقال لتشيلسي الإنجليزي.