رياضة | بيراميدز يُعلن عن تشكيله لمواجهة المقاصة وديًا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يُعلن عن تشكيله لمواجهة المقاصة وديًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يخوض به مباراة مصر المقاصة الودية مساء اليوم، بملعب الدفاع الجوي في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

وجاء التشيكل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

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خط الدفاع: محمد حمدي - عبد الله بكري - ولفريد كانون - رجب بكار

خط الوسط: محمد فتحي - عمر العيوني - رجب بكار - محمد عطوة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمد سليم

ومن المقرر أن يخوض المدرب الكرواتي مباراة المقاصة بأكثر من تشكيل لتجربة جميع اللاعبين في أولى المباريات الودية في فترة الإعداد والتي يليها مواجهة الزمالك والمصري يومي ٢٣ و٢٦ يوليو الجاري ببرج العرب.