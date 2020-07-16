رياضة | الرجاء البيضاوي: ما يهمنا هو تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الرجاء البيضاوي: ما يهمنا هو تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث سعيد وهبي المتحدث الرسمي بإسم فريق الرجاء البيضاوي المغربي، عن موقف الفريق المغربي، من اعتذار الكاميرون لاستضافة المباريات المتبقية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتوقفت مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا، بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

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وكانت الكاميرون قد قدمت اعتذار رسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لعدم قدرتها على استضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا.

وقال سعيد وهبي في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس":" نعلم جيدًا رغبة الاتحاد المصري لكرة القدم في استضافة المباريات المتبقية للبطولة، ولكن ننتظر قرار الاتحاد الأفريقي لكي ندلي برأينا".

وتابع:" ما يهمنا هو تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وحتى الآن لم يتم اخبارنا من قبل الكاف باستضافة أي بلد للمباريات".