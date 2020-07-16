رياضة | بالتفاصيل.. الخطيب يُطارد مرتضى منصور بـ«11 بلاغ» في معركة الـ1097 يومًا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بالتفاصيل.. الخطيب يُطارد مرتضى منصور بـ«11 بلاغ» في معركة الـ1097 يومًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتعل صراع الخلافات بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب، في الفترة الأخيرة، بعد معركة استمرت على مدار الثلاث سنوات الماضية، تقدم رئيس الأهلي خلالها بنحو 11 بلاغ ضد رئيس الزمالك.

بلاغات الخطيب ضد مرتضى في منصور في معركة الـ1097 يومًا

محمود الخطيب تقدم بعدد 11 بلاغ ضد رئيس الزمالك، في معركة الـ1097 يومًا بين رؤساء أكبر ناديين في مصر، حيث اتهم رئيس الأهلي خصمه مرتضى منصور، بالسب والقذف والتطاول على القلعة الحمراء، ولعل آخرها الخوض في أعراض أسرة «بيبو».

ويتسعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي بلاغات محمود الخطيب ضد مرتضى منصور في صراع الـ1097 يومًا، وإليكم التفاصيل:-

- الخطيب يتقدم بالبلاغ الأول ضد مرتضى منصور بسبب «آل الشيخ»

هاجم مرتضى منصور، تولي المستشار ترك آل الشيخ الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي في 2018، وذلك أثناء مداخلة مع خالد الغندور ببرنامج "الغندور والجمهور" المذاع على فضائية "ltc"، فتقدم محمود الخطيب ببلاغ رسمي إلى النائب العام بتاريخ 16 مارس 2018.

- حسين الشحات وصفقة التمويل القطري

هاجم رئيس الزمالك صفقتي الأهلي، حسين الشحات وياسر ابراهيم، في 10 يناير 2019، حيث وصف مرتضى منصور تلك الصفقات بالفاشلة، موجها إتهام واضح لمجلس إدارة النادي الأهلي، بالحصول على تمويل من رجال أعمال قطريين لإنهاء الصفقات، وذلك خلال مؤتمر صحفي أقامه رئيس الزمالك لتقديمه لاعبه المغربي الجديد آنذاك خالد بوطيب.

لم يقبل مسؤولو الأهلي الاتهامات الموجهة من رئيس الزمالك، فتقدموا عن طريق محامي النادي - آنذاك - محمد عثمان، ببلاغ حمل رقم 429 لسنة 2019.

- التشكيك في تتويج الأهلي بالدوري موسم (2018 - 2019)

تُوج الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بلقب الدوري المصري نسخة (2018 - 2019) بالفوز على غريمه التقليدي الزمالك في المباراة الختامية للمسابقة، حيث وجه رئيس الزمالك عبر البرنامج الرسمي لنادي الزمالك ما اعتبره النادى الأهلي إساءة للقائمين عليه.

مرتضى منصور وقتها، اتهم الأهلي بعدم أحقيته في التتويج بالدوري، لذلك أعلن المستشار القانوني للأهلي - آنذاك - محمد عثمان توجهه إلى مكتب النائب العام في 30 يوليو 2019 لتقديم بلاغ جديد ضد رئيس الزمالك.

- بطولة سوبر 2019 بالحكام

تتويج الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أثار غضب رئيس الزمالك الذي وصف هذا التتويج، بـ"أخطاء تحكيمية"عبر برنامج "الزمالك اليوم"، موجهًا ألفاظ غير لائقة لرئيس الأهلي محمود الخطيب.

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وفي وقتها أعلن محامي الأهلي آنذاك، عن تقديم شكاوي جديدة ضد مرتضى منصور للنائب العام، موضحًا "تقدمنا بهذه الشكوى ومدمجة بالاسطوانات التي بها سب والتشهير".

- ثلاثة بلاغات دفعة واحدة والسبب «قناة الزمالك»

في منتصف شهر يونيو الماضي، أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن التقدم بثلاثة بلاغات جديدة للنائب العام ضد رئيس الزمالك، بعد ظهوره بشكل مستمر عبر قناة "الزمالك" وتوجيه ما اعتبره بيبو تجاوزات غير لائقة في حق الإدارة الحمراء.

وذكر النادي في بلاغاته أرقام: ٢٤٣٥٠، ٢٤٣٥١، ٢٤٣٥٢، أن مرتضى منصور اتخذ من قناة الزمالك منصة إعلامية لمهاجمة النادي الأهلي ومسئوليه، وترديد اتهامات باطلة دون رادع، خاصة أنه دأب على تكرار هذه الإساءات حسب البلاغات.

- بلاغ الخطيب لـ الاعلي للاعلام ضد مرتضي منصور

تقدم النادي الأهلي، منذ ثلاثة أيام، بشكوى جديدة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة تامر مرسي، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وقناة ناديه، بسبب احتفالية نادي القرن الإفريقي، والذي وصفتها الإدارة الحمراء بـ«الكاذبة».

- بلاغ على خلفية الفيديو الشهير

تقدم "الخطيب" ببلاغ حمل رقم 28406 للنائب العام، ضد مرتضى منصور،. بسبب مقطع الفيديو الشهير، وسب والدة رئيس الأهلي وعائلته وجاء على لسانه ألفاظ تتنافى مع كل المبادئ الأخلاقية والقيم الإنسانية وثوابت المجتمع المصري.

- بلاغ لـ رئيس مجلس النواب

وكان محمود الخطيب قد أرسل أيضًا خطابا للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وكل قيادات الدولة ومسئوليها مطالبًا بالتفعيل العاجل للقانون برفع الحصانة عن مرتضى منصور رئيس الزمالك، بعد ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، من فيديو تم تصويره داخل نادى الزمالك، عيتضمن عبارات قاسية في حق رئيس الأهلي.

- البلاغ الأخير رقم 11

تقدم محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي بالبلاغ رقم «11» إلى النائب العام تحت رقم “29246”، عرائض المكتب الفنى، ضد رئيس نادى الزمالك وتجاوزاته ضد الأهلى .

وقال محمود الخطيب، فى بلاغه، إن رئيس الزمالك تجاوز فى حقه وأسرته ووجه إليه ألفاظا غير لائقة واتهامات باطلة؛ سواءً بالتصريح أو التلميح ردًا على قيام رئيس الأهلي.

وتضمن بلاغ الخطيب الجديد بأن رئيس الزمالك هدد بأنه حال تطبيق القانون عليه فإن أنصاره، وهم بالملايين على حد قوله «بالفيديو»، لن يصمتوا.

وقدم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مع بلاغه «أسطوانة مدمجة» تتضمن تجاوزات مرتضى منصور رئيس الزمالك.