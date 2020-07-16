رياضة | تطورات جديدة بشأن شراء الأهلي لعقد رمضان صبحي.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة بشأن شراء الأهلي لعقد رمضان صبحي.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة بشأن شراء النادي الأهلي لعقد رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولعب صبحي منذ يناير قبل الماضي عام 2019 للقلعة الحمراء معاراً من هديرسفيلد، في إعارة بدأت لمدة ستة أشهر وامتدت لمدة موسم كامل.

وأكد مصدر مسؤول داخل القلعة الحمراء بأن الأهلي تقدم بعرضه الأخير لضم رمضان صبحي بشكل نهائي من النادي الإنجليزي.

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وأكد المصدر، أن عرض الأهلي لضم رمضان صبحي يبلغ 3 ملايين جنيه إسترليني، لشراء اللاعب بشكل نهائي.

وشدد المصدر، أن الأهلي لا يستطيع التقدم بعرض أكبر من ذلك لضم اللاعب، في ظل تأثر الأهلي بفترة توقف طويلة نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" واالذي آثر على جميع الأندية.

ويصر النادي الإنجليزي على الحصول على مبلغ 7 ملايين جنيه إسترليني للتخلي عن خدمات رمضان صبحي، إلا أن الأهلي سيتفاوض لتقليل هذا المبلغ، في ظل رغبة اللاعب في البقاء مع الأهلي.