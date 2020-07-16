رياضة | بعد رفع الحصار مانشستر سيتي.. تعرف على صفقات الفريق الجديدة تحت قيادة جوارديولا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد رفع الحصار مانشستر سيتي.. تعرف على صفقات الفريق الجديدة تحت قيادة جوارديولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث مانشستر سيتي عن تدعيم صفوف فريقه الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعد رفع عقوبة حرمان النادي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ورصدت إدارة مانشستر سيتي مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني من أجل تلبية طلبات بيب جوارديولا مدرب الفريق، الراغب في عودة الفريق لسابق عهده.

وكان مانشستر سيتي خسر لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، لصالح ليفربول، لذا يريد جوارديولا العودة بقوة الموسم المقبل.

ويجهز مانشستر سيتي لابرام عدة صفقات، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل، منهم قلب دفاع، والذي يأتي على رأس المرشحين، مدافع نابولي خاليدو كوليبالي.

1- خاليدو كوليبالي الذي يبلغ من العمر 29عاما، وخاض 28 مباراة هذا الموسم مع نابولي، وحصل على 7 كروت صفراء، وكارت واحد أحمر.

فيما يسعى السيتيزن للحصول على خدمات لاعب خط وسط بديلا للاعبه دافيد سيلفا، القريب من الرحيل، والذي يأتي ضمن هذه القائمة كلا من، لاعب أتلتيكو مدريد ساؤول نيجيز، وجاك جريليش لاعب أستون فيلا.

2- ساؤول نيجيز، لاعب أتلتيكو مدريد والذي يبلغ من العمر 25 عاما، شارك في 45 مباراة، هذا الموسم وسجل 7 أهداف فقط.

3- جاك جريليش لاعب أستون فيلا، صاحب الـ24 عامًا هو قائد أستون فيلا، والذي شارك خلال هذا الموسم في 38 مباراة وسجل 9 أهداف، وصنع 8 أهداف آخرين.

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كما يستهدف مانشستر سيتي التعاقد مع ظهير أيسر جديد، ويأتي على رأس قائمة المطلوبين مدافع ليستر سيتي بن تشيلول.

4- بن تشيلول صاحب الـ23 عاما، لعب 33 مباراة، وسجل 3 أهداف، وصنع 4 أهداف آخرين.

علاوة على ذلك، يرغب جوارديولا في التعاقد مع بديل الألماني ليروي ساني المنتقل لبايرن ميونيخ.

ويضع مانشستر سيتي الدولي الألماني كاي هافيرتز لاعب باير ليفركوزن على رأس خياراته ليحل محل مواطنه ليروي ساني.

5- كاي هافيرتز لاعب باير ليفركوزن، صاحب الـ21 عاما، خاض 43 مباراة، وسجل 17 هدف، وصنع 9 أهداف.

فضلا عن جناح باير ليفركوزن الآخر الدولي الجامايكي ليون بايلي، الذي يدخل كذلك دائرة اهتمامات بيب جوارديولا.

6- ليون بايلي، صاحب الـ22 عاما، خاض 31 مباراة، وسجل 7 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.

ويأتي أداما تراوري أيضا ضمن المطلوبين في مانشستر سيتي خلال هذا الصيف.

7- أداما تراوري، لاعب ولفرهامبتون، صاحب الـ25 عاما، خاض 49 مباراة، وسجل 6 أهداف، وصنع 12 هدف.