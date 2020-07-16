الامارات | اتحاد الكرة يحدد مواعيد المسابقات الخاصة بالفريق الأول والمراحل السنية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة برئاسة أحمد بن درويش النعيمي، مواعيد انطلاق مسابقات الفريق الأول والمراحل السنية للموسم الرياضي 2020-2021، إذ ستبدأ مسابقات الفريق الأول اعتباراً من 25 سبتمبر المقبل بالتصفيات التمهيدية لبطولة كأس رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى فيما ستنطلق مسابقات المراحل السنية اعتبارا من 18 سبتمبر المقبل بمسابقة الاشبال تحت 14 سنة".

وقال اتحاد الكرة في تغريدة على صفحته الرسمية عبر “توتير": "جاء اعتماد المواعيد الجديد حسب مخرجات ورشة العمل التي نظمتها اللجنة يوم الثلاثاء الماضي بمشاركة ممثلي كافة الأندية".

وستقوم لجنة المسابقات بإرسال تفاصيل أجندة كافة المسابقات الخاصة بالفريق الأول والمراحل السنية للموسم الجديد للأندية قريبا. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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