الامارات | تعرف إلى موعد مباراة حسم لقب الدوري الإسباني.. ريال مدريد ضد فياريال

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يترقب الجمهور مباراة حسم لقب الدوري الإسباني لكرة القدم حين يلتقي ريال مدريد مع فياريال في الساعة 11 من مساء اليوم بتوقيت الإمارات على ملعب "الفريدو دي ستيفانو"، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من "الليغا".
ويسعى فريق ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لحسم اللقب رسمياً قبل جولة من ختام البطولة.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 83 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني، ويحتاج ريال مدريد إلى ثلاث نقاط من مباراتين لحسم لقب الدوري، أو هزيمة برشلونة أمام أساسونا في مباراة اليوم التي ستقام في التوقيت نفسه.
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