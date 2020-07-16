«المحمدي» و«تريزيجيه» يقودان أستون فيلا أمام إيفرتون

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه التشكيل الأساسي للمدير الفني لنادي أستون فيلا دين سميث في مواجهة الفريق أمام إيفرتون المقرر انطلاقها الساعة السابعة مساءً في إطار الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاء تشكيل أستون فيلا كالآتي: حراسة المرمى: ريينا الدفاع: المحمدي، كونسا، مينجز، تارجيت الوسط: ماكجين، دوجلاس لويز، هوريهان، جريليش، تريزيجيه الهجوم: ساماتا ويخوض إيفرتون المباراة بالتشكيل الآتي: حراسة المرمى: بيكفورد Advertisements الدفاع: كولمان، هولجيت، كين، ديني الوسط: أيوبي، أندري جوميز، ديفيز، بيرنارد الهجوم: كالفيرت-لوين، ريتشارليسون الوضع في مصر

اصابات 84,843

تعافي 26,135

وفيات 4,067

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