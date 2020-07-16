شكرا لقرائتكم خبر عن «هافيرتز» يختار فريقه الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت تقارير ألمانية اتخاذ نجم باير ليفركوزن الألماني كاي هافيرتز قراره فيما يخص ناديه القادم إذ يبدو عازمًا على الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم القادم.
وحسب صحيفة «كيكر» الألمانية، يفضل اللاعب صاحب الـ 21 عامًا الانتقال إلى نادي تشيلسي الإنجليزي واللعب تحت قيادة المدير الفني فرانك لامبارد.
وتألق «هافيرتز» هذا الموسم بشدة مع ليفركوزن ليجذب أنظار كبار الأندية الاوروبية إذ ارتبط اسمه بالانتقال إلى كل من ريـال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيين، إلا أنه يفضل ارتداء القميص الأزرق للبلوز.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب أخبر إدارة باير ليفركوزن بشكل رسمي برغبته في الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.
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