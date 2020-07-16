شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تنفي التقدم بطلب للكاف لإستضافة دوري أبطال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفي مجلس أبوطبي الرياضي تقدمه باي طلبات رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم«كاف» لاستضافة الأدوار النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا في شهر سبتمبر المقبل.

وقال مسؤوول بارز داخل مجلس أبوظبي الرياضي من الصعب جدا التقدم بطلب للكاف في هذا الشأن أو استضافة مباريات دوري أبطال افريقيا في الوقت الراهم بسبب جائحة كورونا خصوصا بعدما تم الغاء الموسم الكروي في البلاد حفاظا على سلامة وأرواح الجميع.

يأتي هذا فيما أكد هاني ابو ريدة ضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والأفريقى لكرة القدم انه بالفعل لم تتقدم الإمارات بطلب رسمي ولا شفوي لاستضافة الأدورا النهائية لدوري الابطال