الزمالك يحتفل بـ«عبدالغني» بـ«تورتة» في معسكر برج العرب

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجهز لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لاحتفالية كبيرة لزميلهم بالفريق محمد عبدالغني الذي يصادف اليوم عيد ميلاده حيث قام الجهاز الإدارة بقيادة أحمد زاهر بشراء تورته عليها صورة عبدالغني للاحتفال به.
ومن المقرر أن يحتفل اللاعبين والجهاز الفني بعبدالغني عقب تناول الفريق لوجبه العشاء .
يأتي هذا فيما احتفل الموقع الرسمي للزمالك بعيد ميلاد عبدالغني من خلال نشر صورته وتمني النجاح والسعادة له
وكان الزمالك قد دخل في معسكر ببرج العرب من الخميس الماضي ولمدة ١٤ يوما استعدادا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويذكر ان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سيخوض مباراتين وديتين مع كل من طلائع الجيش وبيراميدز وذلك بمعسكر برج العرب.
وحدد الجهاز الفني يوم ٢٢ يوليو الجاري موعدا لمباراة الجيش ويوم ٢٣ من الشهر نفسه لمباراة بيراميدز.
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