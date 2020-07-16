شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شرط «كاف» لإعلان البلد المستضيف لنصف نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي «كاف» ولجنة المسابقات شرطا إلزاميا على الأندية الأربعة المتأهلة لدور نصف النهائي قبل إعلان البلد الذي سيستضيف المباريات منتصف سبتمبر المقبل.

وكشف مصدر داخل كاف أن لجنة المسابقات طلب موافقة مكتوبة من أندية الرجاء والوداد والزمالك والأهلي، على البلد الذي سيتضيف المباريات وقال المصدر: بالطبع سنخاطب الأندية الاربعة رسميا بالدول الثلاثة التي تقدمت رسميا باستضافة دور نصف النهائي والنهائي وهي مصر وتونس والمغرب.

واشار إلى أن رفض أي فريق من الفرق الأربعة لأي من هذه الدول سيتم استبعادها خصوصا وان الكاف يبحث عن تحقيق مبدا الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص بين الاطراف الاربعة خصوصا وأن فريقان منم يمثلان مصر وفريقان يمثلان المغرب