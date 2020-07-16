شكرا لقرائتكم اتفاق بين إنبي والاتحاد السكندري حول التعاون كرويا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبرم زكريا السيد، رئيس نادى إنبى، اتفاقية مع محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى، حول التعاون بين الناديين فى الأمور الكروية المختلفة خلال المرحلة المقبلة، بعد رحيل إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين بنادى إنبى إلى الاتحاد السكندرى ليتولى مهمة رئاسة قطاع ناشئين زعيم الثغر خلال المرحلة الجارية.

وأجرى رئيس نادى إنبى مكالمة هاتفية مع مصيلحى تقدم له بالتهنئة على الحصول على خدمات إمام محمدين مؤكداً له إن محمدين يعد أحد رموز النادى البترولى والنادى سيقوم بدعمه فى أي موقع ويتمنى له التوفيق فى مهمته مع الاتحاد السكندرى كما حرص رئيس نادى إنبى على التواصل مع إمام محمدين للتأكيد له أن باب إنبى سيظل مفتوح أمامه فى أي وقت وإن كامل الدعم له فى اختياره بعد تفضيله الرحيل إلى زعيم الثغر للمساهمة فى تطوير قطاع الناشئين بالنادى السكندرى.

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وكلف مجلس إدارة نادى إنبى، محمد إسماعيل برئاسة قطاع الناشئين بالنادي البترولي خلال المرحلة المقبلة خلفا لإمام محمدين الذي تولي رئاسة قطاع الناشئين بنادي الاتحاد السكندري، في إطار سياسة النادي في دعم أبناء النادي خاصة إن إسماعيل عمل لمدة 7 سنوات نائبا لإمام محمدين وجاءت رؤية المجلس بأن التوقيت الحالي هو الأفضل للاستفادة بالخبرات التي كونها محمد إسماعيل بجانب الثقة في قدراته خاصة إن النادي لديه نظاما في القطاع يسير عليه الجميع ويمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين والأجهزة الفنية في المراحل السنية المختلفة والتي جاءت نتاج عمل سنوات متتالية داخل النادي البترولي.

وتمسك مجلس إدارة إنبي برئاسة زكريا السيد، باستمرار محمدين خاصة كونه أحد رموز النادي البترولي إلا أن رغبته في قبول عرض الاتحاد السكندري أدت إلي تقديم الشكر له علي المرحلة الماضية والتمنيات بالتوفيق له خلال المرحلة المقبلة مع توجيه كل الدعم لمحمد إسماعيل في مهمته الجديدة.