شكرا لقرائتكم الأهلي يرفض مزاحمة الزمالك على ضم نجم بيراميدز في الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علم "سوبر كوبر" أن إدارة الأهلي رفضت مقترح الدخول في مفاوضات لضم نبيل عماد دونجا نجم وسط بيراميدز ومنتخبنا الوطني بعد عرضه من قبل أحد وكلاء اللاعبين، وذلك علي الرغم من اقتراب اللاعب من الزمالك.

وأكد مسئولو الأهلي، أن النادي يملك حاليا عدد من لاعبي الوسط المميزين أبرزهم المالي اليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد محمود بخلاف أكرم توفيق الذي سيعود للفريق بمجرد انتهاء إعارته للجونة.

واشترط بيراميدز الحصول على 30 مليون جنيه لبيع دونجا لأي نادي خلال الفترة المقبلة في الوقت الذي قطع الزمالك شوطا كبيرا في مفاوضات ضم اللاعب.

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وينتظر مسئولو الزمالك الرد الرسمي من نادي بيراميدز بشأن صفقة ضم نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الزمالك استعدادا للموسم الجديد، حيث حصل الزمالك علي موافقة اللاعب علي الانضمام للزمالك وتم الاتفاق علي جميع التفاصيل مالية للعقد ومدة التعاقد، ويتبقي موافقة بيراميدز قبل الحصول علي توقيع اللاعب رسميا وإعلان الصفقة، ف المقابل يسعى نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، للضغط على إدارة ناديه من أجل الموافقة على اتمام انتقاله لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتبط دونجا بعقد مع الفريق السماوى حتى 2023/2024 ويعتبر صفقة مميزة لوسط فريق أبناء ميت عقبة مع الثنائى فرجاني ساسي وطارق حامد، وكشف مصدر مطلع ببيراميدز، أن دونجا يقوم بالضغط على مسئولو بيراميدز لإقناعهم بالموافقة على رحيله وانتقاله لصفوف الزمالك، لاسيما أن رغبة اللاعب كبيرة فى ارتداء القميص الأبيض بالموسم الجديد.