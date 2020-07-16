الأهلي ثالث أفضل الأندية الإفريقية تفاعلا على انستجرام

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جدة - عمرو شويل احتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الأندية الإفريقية الأكثر تفاعلا على موقع انستجرام خلال شهر يونيو الماضي. وحسب صفحة ديبورتيس فينزاس المتخصصة في الأرقام والإحصائيات، جاء الأهلي في المركز الثالث خلف الرجاء المغربي المتصدر وسيمبا التنزاني صاحب المركز الثاني. Advertisements وجاءت أرقام الأهلي في التفاعل من ققبل جماهيره على منشوراته خلال شهر يونيو الماضي كالآتي:

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