شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس وضع تمثال لمحمد صلاح أمام مقر الجبلاية الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر رأى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، على تكريم النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، لما قدمه مع ناديه خلال المواسم الثلاثة السابقة.

وتدرس اللجنة بعض الاقتراحات لتكريم اللاعب ومنها وضع تمثال لصلاح بالحجم الطبيعي أمام مقر اتحاد الكرة الجديد الذي يجري إنشائه بمدينة 6 أكتوبر، فضلا عن إنشاء متحف يضم محتوياته كل ما يتعلق باللاعب منذ كان لاعبا في المقاولون وحتي رحلته مع ليفربول.