شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يعقد جلسات خاصة مع لاعبى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عدة جلسات مع لاعبيه أثناء المعسكر المقام حاليا في برج العرب، وذلك لمنحهم تعليمات خاصة لتفادى الأخطاء التي تظهر في التدريبات، وذلك في ظل اقتراب عودة النشاط الرياضى واستعدادات الفريق لنصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، أمام الرجاء البيضاوى المغربى.

ويحرص كارتيرون، على استغلال تواجد اللاعبين في المعسكر بعيدا عن التدريبات ويجلس معهم من أجل الحديث حول أدائهم والمطلوب للوصول إلى أعلى مستوى فنى وبدنى في أسرع وقت، وتحفيزهم قبل المواجهة المرتقبة امام الرجاء لتحقيق حلم الجماهير البيضاء بالحصول على بطولة دورى أبطال أفريقيا.