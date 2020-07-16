شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون: علاقتنا جيدة بالأهلي والزمالك.. ونقف علي مسافة واحدة من الجميع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، أن ناديه حقق استفادة مادية كبيرة من بيع طاهر محمد طاهر للنادي الأهلي، بناء على رغبة اللاعب الذي فضل الانتقال للأهلي.

وشددت إدارة الجبل الأخضر، على أنها ترتبط بعلاقات وطيدة وجيدة بجميع الأندية وعلي رأسهم الأهلي والزمالك وأن التعاون يكون على مسافة واحدة من جميع الأندية بدليل أنه سبق وقام المقاولون بتدعيم الزمالك بأكثر من صفقة سوبر مثله مثل الأهلي وأن هذه الأمور أساسها العرض والطلب.

وتمني رئيس المقاولون العرب، أن يسود الهدوء والاستقرار داخل الوسط الرياضي بين الجميع وعلي رأسهم قطبي الكرة المصري الأهلي والزمالك.