شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات تُجهز الإنتاج الحربي لعودة الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مختار مختار المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الإنتاج الحربي، أن فريقه سيخوض 3 مباريات ودية في الفترة المقبلة، استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز، وذلك مع أندية أسوان وطلائع الجيش وإنبي بجانب مباراة رابعة جاري الاتفاق مع طرفها.
وأكد المدير الفني أن الإنتاج الحربي يسير بشكل مميز خلال معسكر شرم الشيخ، استعداداً لاستئناف النشاط، وقال: «المسحة الأخيرة التي خضع لها اللاعبين لم تكشف عن وجود إصابات بفيروس كورونا».
وتابع: «كان لدينا 3 حالات إصابة بفيروس كورونا، وقررنا عدم سفرهم مع الفريق إلى شرم الشيخ، والمؤاشرت تشير إلى تحسنهم بشكل جيد».
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