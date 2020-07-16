شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بـ«كاف»: أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 ستقام في الصيف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، عبدالمنعم باه، عن عودة بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 ولكن هذه المرة ستقام في الصيف.
وقال باه في تصريحات لشبكة «بي بي سي»: «كأس الأمم الأفريقية 2023 ستقام في الصيف ما بين شهري يونيو ويوليو، وجميع النسخ ستقام في الصيف بعد ذلك».
كان رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم («كاف») أحمد أحمد قرر إرجاء نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقررة في الكاميرون عاماً واحداً بسبب فيروس كورونا، لتقام 2022 بدلا من مطلع 2021.
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