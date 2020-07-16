شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يخضعون لقياسات بدنية في المران المسائى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، بالتنسيق مع محمد أسامة طبيب الفريق، لإجراء قياسات الوزن والقياسات البدنية مساء اليوم الخميس، وذلك لتحديد المستوى البدنى وأوزان اللاعبين خلال معسكر الفريق الجارى حاليا بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

كما قرر الجهاز الفنى، بالتنسيق مع محمد أسامة طبيب الفريق، وضع برنامجا غذائيا جديدا للاعبين، يتم تطبيقه بداية من صباح الجمعة، في ظل اقتراب عودة النشاط الرياضى وفى ظل استعدادات الفريق لنصف نهائي دورى أبطال أفريقيا أمام الرجاء البيضاوى المغربى.

وأشاد كارتيرون بالتزام لاعبى الزمالك في المعسكر، مؤكدا أنه سيعود بفائدة فنية على الفريق في المباريات الرسمية المقبلة.