شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يوضح موقف المنتخب من معسكر أكتوبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أنه حتي الآن لم يقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، مواعيد أجندة شهر أكتوبر المقبل، وكذلك نوفمبر المقبل، سواء كانت مباريات رسمية أو ودية حتى يحدد احتياجاته من المرحلة المقبلة باختيار أفضل السيناريوهات المطروحة لكل الحالات المتوقع حدوثها لتحقيق أفضل استفادة ممكنة.

وقال البدري إنه بعدما يعلن الاتحاد الأفريقي مواعيد مباريات الأجندة الدولية سيتم تحديد الأفضل للمنتخب واللاعبين ويحدد شكل الإعداد المناسب وفقا لحالة اللاعبين ومدي حاجتهم لمباريات تدريجية بمشاركتهم في مسابقة الدوري الممتاز إذا ما كانوا لم يصلوا للفورمة البدنية والفنية المناسبة التي تحتاجها مستوي المواجهات للمنتخبات الأفريقية وذلك لتجنب خطر الإجهاد وتقليل الإصابات.

أوضح أن كل هذه الأمور من الحلول المطروحة للتغلب على تلك الظروف الاستثنائية الصعبة موضحًا أنه لم يتم التأكيد على اتخاذ أي قرار ومن يتحدث عن ترحيبه بإلغاء ودية شهر أكتوبر فهو أمر ليس مسلما به وتحقيقه مرهون ببعض الأمور والأشياء التي تتماشي مع مصلحة اللاعبين خاصة وأن الفترة الحالية استثنائية والتوقف كان طويلا بسبب انتشار فيروس كورونا ولابد من تدابير معينة وإجراءات خاصة في تلك الظروف الحالية والتي على أساسها تم وضع أكثر من سيناريو لتجهيز اللاعبين وإعداد المنتخب والأفضل للاعبين سيقوم الجهاز بتنفيذه لاسيما وأن الجهاز الفني يتطلع إلى وصول اللاعبين لأفضل فورمة قبل التحضيرات الدولية المتعلقة بارتباطات المنتخب المقبلة.