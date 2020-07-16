شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يركز على التدريبات البدنية في معسكر الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ركز الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، خلال معسكر الفريق المقام حاليا بمدينة برج العرب، على الجانب البدنى للاعبين، وذلك استعدادا لاستئناف الدورى والمقرر له أغسطس المقبل وكذلك مباراة الرجاء في الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا والمقرر لها منتصف سبتمبر المقبل.

ويسعى المدير الفني الفرنسي، لتعويض حالة الراحة الكبيرة التي حصل عليها اللاعبين بسبب تفشى فيروس كورونا، والتي تجاوزت الثلاثة أشهر، وذلك على الرغم من قيام اللاعبين بتدريبات منفردة إلا أنه يسعى للوصل إلى أعلى درجات اللياقة البدينة قبل استئناف النشاط لتحقيق الهدف الأهم وهو الحصول على بطولة دورى أبطال أفريقيا.