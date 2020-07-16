شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: لا ينبغي على الزمالك إعلان تسجيل شعار القرن.. تقدم فقط بطلب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد وزير التموين والتجارة الداخلية على مصيلحي، اليوم الخميس، أن الوزارة مسؤولة عن تقييم العلامات التجارية وتسجيلها، وأي نادي يتقدم بطلب لتسجيل العلامة التجارية يجب أن ينتظر ما لا يقل عن 6 أشهر قبل أن نؤكد استحقاقه للعلامة التجارية من عدمه، مشيرا إلى أن لدى الوزارة المئات من المستشارين القانونيين الذين يدققون في العلامات التجارية، مُنوهًا بأن مدة الستة أشهر هي سارية المفعول حسب القانون الدولي ويلتزم بها المجتمع الدولي.

وتعليقا على إعلان نادي الزمالك تسجيل لقب نادي القرن الحقيقي باسم النادي، قال مصيلحي إن مصر دولة كبيرة ولا ينبغي على أي كيان أن يُعلن عن مجرد تسجيله لأرشيف ورقي بأنها تم تسجيلها بالفعل، مُشبهًا ذلك بمن يرفع قضية أمام خصم ويُعلن انتصاره في القضية بمجرد تقديم أوراق الإدعاء.

وأوضح وزير التموين، خلال الندوة التي انعقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس عبر الإنترنت تحت عنوان «ندوة التجارة الداخلية والقطاع الخاص ... فرص استثمارية وشراكة استراتيجية» أن نادي الأهلي في عام 2007 قد قدم أوراقه لتسجيل لقب «نادي القرن» وانتظر المدة القانونية قبل أن يتم تسجيلها بالفعل.