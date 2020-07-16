الزمالك يكشف حقيقة مغادرة «شيكابالا» لمعسكر برج العرب

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن محمود عبدالرازق «شيكابالا» قائد الفريق، لم يغادر معسكر الفريق المقام حاليا بالإسكندرية، ولو لثانية واحدة وأن الجميع ملتزم بالتعليمات الإدارية والفنية المنظمة لمعسكر الفريق بأحد فنادق برج العرب في إطار استعدادات الفريق الأبيض لمباراته المهمة والمرتقبة أمام الرجاء المغربي في نصف دوري ابطال إفريقيا في سبتمبر المقبل.
وقال أحد أعضاء الجهاز الفني، لا أجد مبرر لمثل هذه الشائعات التي تطال اللاعبين داخل الزمالك من حين لآخر والتى تهدف إلى زعزعة الاستقرار مؤكدا أن شيكابالا من أفضل اللاعبين التزاما داخل المعسكر الأبيض ويقوم بدوره على أكمل وجه كقائد للفريق.
ويذكر أن الساعات القليلة قد شهدت شائعات حول خروج شيكابالا من معسكر الفريق لإجراء لقاء تليفزيوني وهو ما نفاه الزمالك وشيكابالا نفسه الذي خرج بفيديو من المعسكر أمس خلال إجراء جلسة علاج طبيعي من العيادة الطبية داخل المعسكر.
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