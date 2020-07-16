شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع الناشئين بالمقاولون يطمئن على الإجراءات الاحترازية قبل عودة النشاط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمد رضوان، رئيس قطاع الناشئين بنادى المقاولون العرب، على الاطمئنان على سير العمل والتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل النادى قبل عودة النشاط الرياضي.

ومن المقرر أن تشهدت الساعات القليلة المقبلة اجتماع المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة، مع محمد رضوان، للاتفاق على موعد انطلاق النشاط بعد فترة طويلة شهدت تعليق النشاط بسبب انتشار فيرس كورونا والذي ضرب الحياة الرياضية سواء في مصر ومعظم دول العالم.

وتشهد الفترة الحالية اجتماعات مكثفة من جانب محمد رضوان مع مدربي القطاع لوضع سيناريو جديد للمرحلة المقبلة قبل عودة النشاط الرياضي.