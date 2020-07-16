شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرحب بإقامة نصف نهائي دوري الأبطال في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور، باقتراح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، بإقامة مباريات نصف نهائي دوري الأبطال الإفريقي في القاهرة في سبتمبر المقبل.

وقال مرتضي منصور، الزمالك جاهز لخوض مباراة الرجاء في أي مكان وإذا قرر كاف إقامتها في القاهرة فلن نمانع وسنرحب بذلك.

وأضاف، «المارد الأبيض» هدفه المنافسة على اللقب الأفريقي وإحراز اللقب السادس في تاريخه مؤكدا أن إقامة المباريات في القاهرة سيكون له وجهان أحدهما إيجابي والآخر سلبي، خصوصا أن اللعب في القاهرة سيمثل عامل ضغط علينا وفي المقابل سيمنح اللاعبين الأفضلية في خبرتهم بملاعب واستادات القاهرة.

وقال منصور سننتظر القرار الرسمي من كاف سنلتزم باللعب في القاهرة أو غيرها مشيرا إلى أن إقامة مثل هذه المباريات المهمة والقوية في القاهرة دليل على قدرة مصر على تنظيم واستضافة المحافل الدولية، وأن مصر دائما وأبدا ستظل بلد الأمن والأمان.