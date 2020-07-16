شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يحفز لاعبى الاتحاد السكندرى للمنافسة على المربع الذهبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى على تحفيز لاعبيه لاستكمال مشوار الفريق الناجح بالدورى عقب عودته فى السادس من أغسطس المقبل والمنافسة على المربع الذهبى لضمان اللعب فى إحدى البطولات القارية وعودة أمجاد زعيم الثغر بالإضافة للمشاركة فى البطولة العربية بعد الاداء المشرف الذى ظهر عليه الفريق فى تلك البطولة خلال الموسمين الماضيين .

ويحتل الإتحاد السكندرى المركز الخامس بجدول الدورى برصيد 27 نقطة بعد إقامة 17 لقاء فاز فى 7 مباريات وتعادل 6 وخسر 4 واحرز لاعبوه 17 هدفا ومنى مرماه بـ13 هدفا .

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يدرس محمد مصيلحى رئيس الإتحاد السكندرى تقديم شكوى رسمية فى الليبى أنيس سالتو بالإتحاد الدولى لحفظ حقوق النادى المادية بعد سفر اللاعب لموطنه الأصلى بحجة زيارة أهله دون سابق إنذار بالرغم من عودة الفريق للتدريبات وورفض طلعت يوسف المدير الفنى لزعيم الثغر اختلاط أى لاعب مع أشخاص أخرى وعدم السفر لأى ظرف للتركيز فى المران .

كان أنيس سالتو فاجئ الجهاز الفنى والإدارى للإتحاد السكندرى بالسفر عقب عودة الفريق للإتحاد بداعى زيارة أهله خاصة وأن رفض السفر مثل بقية زملائه لليبيا أثناء فترة كورونا مفضلا البقاء بالإسكندرية نظرا لوجود قلق فى مدينة طرابلس الليبية ، إلا انه ومع فتح المجال الجوى من جديد غادر اللاعب لبلاده دون العودة لإدارة ناديه .

ويبحث مسئولو الإتحاد السكندرى تقديم ملف شامل عن حالة سالتو للحفاظ على حقوق النادى المادية خاصة وأن الإدارة تجرعت الفترة الماضية دفع بعض المستحقات المالية لبعض اللاعبين الذين هربوا دون سابق إنذار أيضا .