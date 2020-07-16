شكرا لقرائتكم المثلوثي يزور معسكر الزمالك بعد إتمام الصفقة رسميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر مقرب من التونسي حمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي التونسي أن الأخير يدرس زيارة معسكر الزمالك المقام حاليا في برج العرب، وذلك قبل مغادرته القاهرة، حيث يتواجد المثلوثي في مصر من الأمس لاتمام انتقاله للزمالك حسبما أكدت تقارير تونسية ، فيما أضاف المصدر ان المثلوثي سيزور المعسكر للتعرف علي زملاءه الجدد وكذلك لزيارة صديقه فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك والمنتخب التونسي.

من ناحية اخري تحركت الأحداث سريعا داخل نادى الزمالك، وتحديدا فريق الكرة الأول، بمجرد عودة الفريق للتدريبات، استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى وكذلك مباراة الرجاء المغربى فى الدور قبل النهائى لدورى ابطال افريقيا والمقرر لها منتصف سبتمبر المقبل، وفى التقرير التالى نستعرض أهم الأحداث التى وقعت داخل الزمالك خلال الـ 48 ساعة الماضية، وتحديدا بشأن لاعبى شمال أفريقيا المحترفين فى الزمالك، وهم التونسى فرجانى ساسى والمغربيان اشرف بن شرقى ومحمد أوناجم بالإضافة الى لاعب الزمالك الجديد حمزة المثلوثى قائد الصفاقسى التونسى السابق.

وصل التونسى حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للصفاقسى التونسى إلى القاهرة لإنهاء إجراءات انضمامه للزمالك بداية من الموسم المقبل، عقب انتهاء تعاقده مع فريقه، على أن يخضع اللاعب للكشف الطبى خلال الساعات المقبلة، قبل الإعلان الرسمى عن الصفقة، وسيغادر بعدها المثلوثى القاهرة متوجها إلى بلاده لإنهاء متعلقاته على أن يعود للانتظام فى تدريبات الزمالك فى اقرب وقت.

Advertisements

وكان من المفترض وصول المثلوثى للقاهرة الأربعاء الماضى إلا أن شروط شركات الطيران بضرورة وصول المسافرين على رحلة واحدة من تونس إلى القاهرة إلى 50 راكبا تسببت فى تأخر وصول التونسى حمزة المثلوثى لاعب الزمالك الجديد والصفاقسى التونسى السابق من الأربعاء الماضى إلى مساء الثلاثاء.

فيما يبذل أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك محاولات مع التونسي فرجاني ساسي من أجل تجديد عقده مع الفريق الأبيض، والذي ينتهي بنهاية الموسم القادم.

ويستغل مسئولو الزمالك وجود مهند عون وكيل أعمال فرجاني ساسي في القاهرة مع حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأبيض الجديد، لحسم ملف تجديد عقد ساسي، حيث يعتبرون وجود وكيله في لقاهرة ورقة ضغط لتسريع تجديد عقد اللاعب.

ويتقاضى ساسي 1.5 مليون دولار وهناك محاولات لتخفيض الرقم باعتبار أن خزينة الزمالك لا تستطيع تحمل قيمة العقد الكبير، ولكن اللاعب يرفض تخفيض قيمة العقد بل يحاول تأجيل المفاوضات تحسبا لتلقيه عرضا خليجيا بقيمة مالية أكبر مما يتقاضاها في الزمالك، أو يستمر في ميت عقبة حال فشل التحصل على عقد أكبر، ولكن مبدأ تخفيض قيمة عقده مرفوض تماماً.