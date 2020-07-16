شكرا لقرائتكم كارتيرون يدرس الدفع بأحمد عيد أمام سموحة في ودية الاحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك منح الفرصة لأحمد عيد الظهير الأيمن لفريق الشباب بالنادي أمام سموحة في الودية المقرر لها الأحد المقبل ضمن الوديات التي يخوضها الزمالك في معسكر برج العرب استعدادا لاستئناف الدوري ومباراة الرجاء في دوري أبطال افريقيا، حيث يرغب كارتيرون في منح الفرصة لأحمد عيد في الجبهة اليمني بدلا من حازم إمام ، لاختبار اللاعب عقب العودة من فترة التوقف الطويلة بسبب فيروس كورونا.

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فيما وضع الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، برنامجا غذائيا جديدا للاعبى الفريق، يتم تطبيقه بداية من غد، وذلك عقب إجراء قياسات الوزن والقياسات البدنية قبل مران اليوم المسائي، ويهدف كارتيرون لتقليل أوزان اللاعبين والوصول إلى مستوى فنى وبدنى مناسب قبل استئناف مباريات الدورى ومباراة الرجاء المغربي، فى الوقت الذى أشاد فيه كارتيرون بالتزام لاعبى الزمالك فى المعسكر، وهو الأمر الذى سيعود بفائدة فنية على الفريق فى المباريات الرسمية المقبلة.

من ناحية أخرى، تحركت الأحداث سريعا داخل نادى الزمالك، وتحديدا فريق الكرة الأول، بمجرد عودة الفريق للتدريبات، استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى وكذلك مباراة الرجاء المغربى فى الدور قبل النهائى لدورى ابطال افريقيا والمقرر لها منتصف سبتمبر المقبل، وفى التقرير التالى نستعرض أهم الأحداث التى وقعت داخل الزمالك خلال الـ 48 ساعة الماضية، وتحديدا بشأن لاعبى شمال أفريقيا المحترفين فى الزمالك، وهم التونسى فرجانى ساسى والمغربيان أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، بالإضافة إلى لاعب الزمالك الجديد حمزة المثلوثى قائد الصفاقسى التونسى السابق.