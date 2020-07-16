شكرا لقرائتكم الحضرى في مهمة جديدة خارج الملعب .. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علم موقع الخليج 365 أن الحارس الدولى المخضرم عصام الحضرى تعاقد مع إحدى الشركات لتنظيم المعسكرات و ايفنتس رياضية على أن يكون الحضرى الوكيل للشركة في مصر.

وتواجد عصام الحضري قبل أزمة كورونا بدولة الإمارات الشقيقة للاتفاق على مشروعه الجديد والذى يسعى له الحارس الدولى بعد أن ابتعد عن الملاعب

ويسعى عصام الحضري في الفترة القادمة لدخول مجالس البيزنس عن طريق شركات التسويق الرياضى بالإضافة إلى تملكه لإحدى المطاعم الشهيرة بالتجمع الخامس ويستعد الحضرى لإقامة حفل كبير إبان الإعلان الرسمي عن الاتفاق الذي تم بينه وبين شركة التسويق التي أصبح وكيلها في مصر

Advertisements

ويحرص بعض النجوم الكرويين على افتتاح مشروعات مختلفة ، لعمل بيزنس بعيدا عن المستطيل الاخضر، ورغم تنوع المشاريع والأعمال الخاصة ، إلا ان الاكثر انتشارا وإقبالا من النجوم هو الكافيهات و المطاعم.

وكان اسم الحضري اقترب من تولى منصب مدرب حراس مرمى المنتخب المصرى قبل الإعلان الأخيرة عن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري إلا أن المسئولين في اتحاد الكرة استبعدوه لأسباب غير معلومة