شكرا لقرائتكم المركز الأوليمبى يستضيف معسكر منتخب شابات اليد 23 يوليو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف المركز الأوليمبى معسكر مغلق لمنتخب شابات كرة اليد مواليد 2002 بدءا من يوم 23 يوليو الجارى يستمر لمدة شهر إستعدادا لكأس العالم المقرر اقامتها فى كرواتيا شهر سبتمبر القادم .

و ينتظر اتحاد كرةاليد إجراء لاعبى المنتخب الأول للمسحات الخاصة بالإطمئنان على سلامة اللاعبين منى فيروس كورونا تمهيدا لتحديد موعد معسكر الإعداد لمونديال 2021 .

تعقد اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة دكتور حسن كمال، ورش عمل مع الاتحادات الرياضية التي تمثل الألعاب التلامسية مثل المصارعة والجودو والتايكوندو خلال الأسبوع المقبل، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية قبل عودة النشاط الرياضي لهؤلاء الاتحادات في مطلع أغسطس المقبل وفقًا للأكواد التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة.

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وكانت اللجنة الطبية بالأولمبية قد عقدت اجتماعًا مع اللجان الطبية بالاتحادات ورؤساء الاتحادات بحضور اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية واللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة، لمناقشة كل الإجراءات الطبية والإحترازية والخطط الطبية استعدادا لعودة النشاط الرياضى طبقا للأكواد الصادرة من وزارة الشباب والرياضة.

مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أعلن أنه فى ضوء الظروف الحالية ووباء كورونا العالمى، ومع الضغط الشديد على المرافق الصحية لوزارة الصحة والسكان ورغبة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية فى المشاركة المجتمعية وحماية ثروات مصر من الرياضيين واللاعبين الدوليينن يتقدم مجلس إدارة اللجنة بمقترح إقامة مكان عزل لحالات كورونا للمنتخبات الوطنية.

ويتضمن مقترح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بتجهيز مكان العزل الطبى فى مبنى الأكاديمية الأولمبية بتوفير 60 سريرا فى المبنى الذى يتسع لمائة سرير، لكن تم تخفيض الأعداد لتوفير قدر أكبر من الأمان والرعاية.كما يتضمن المقترح تجهيز مقر الأكاديمية الأولمبية بأفضل المعدات والتجهيزات الطبية المطلوبة وتتكفل اللجنة الأولمبية المصرية بتقديم الخدمة الطبية والرعاية الفائقة للحالات التى ينطبق عليها تعريف وزارة الصحة للحالات التى لا تستدعى دخول مستشفى وذلك كبديل عن المنزل فى حالة تعذر إقامة الحجر فيه بتوفير الإقامة المناسبة والتغذية اللازمة وتطبيق بروتوكولات وزارة الصحة.