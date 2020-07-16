شكرا لقرائتكم سولشاير: موعد قبل نهائي كأس الاتحاد ليس عادلاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إنه ليس من العدل أن يحصل تشيلسي على 48 ساعة أكثر من فريقه للاستعداد لمواجهتهما بقبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأحد المقبل.

ويلعب يونايتد ضد كريستال بالاس في الدوري الانجليزي وقت لاحق من يوم الخميس بينما يدخل تشيلسي مباراة الدور قبل النهائي عقب انتصاره على نوريتش سيتي يوم الثلاثاء الماضي.

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وأبلغ سولشاير الصحفيين : هناك أمر مقلق وهو حصول تشيلسي على 48 ساعة أكثر منا للراحة والتعافي. هذا ليس عادلا، تحدثنا عن العدالة في جدول المباريات قبل استئناف المنافسات. يجب علي التفكير بشأن مباراة الخميس. علينا الفوز بهذه المباراة ثم التفكير في المواجهة التالية.

وأشار سولشاير إلى أن فريقه بحالة جيدة وأنه يستطيع التعامل مع جدول المباريات المقبلة.

وأضاف : الأسبوعان المقبلان سيكونان مرهقين لكننا في حالة بدنية جيدة. اللاعبون في حالة بدنية هي الأفضل منذ سنوات.

