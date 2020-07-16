شكرا لقرائتكم تعادل مثير بين يوفنتوس وساسولو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعادل يوفنتوس المتصدر 3-3 مع مستضيفه ساسولو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء مما كلفه فرصة توسيع الفارق إلى تسع نقاط في الصدارة.

وبعد حصوله على نقطتين فقط من آخر ثلاث مباريات، يملك يوفنتوس 77 نقطة متقدما بسبع نقاط على أتلانتا، الذي سحق بريشيا 6-2 أمس الثلاثاء، قبل خمس جولات على نهاية الموسم.

وبدأ يوفنتوس المباراة بقوة وهز دانيلو وغونزالو هيغوايين الشباك في أول 12 دقيقة، لكن فيليب ديوريتشيتش قلص الفارق في الدقيقة 29 ليبدأ انتفاضة رائعة من أصحاب الأرض.

وتقدم ساسولو 3-2 في بداية الشوط الثاني بعد هدفين من دومنيكو بيراردي وفرانشيسكو كابوتو لكن أليكس ساندرو سدد كرة صاروخية بالرأس في الدقيقة 64 ليضمن نقطة ليوفنتوس الساعي لتحقيق لقبه التاسع على التوالي في الدوري.