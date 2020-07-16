موتو جي بي: هل تتحول الأخوة الى خصومة بين مارك وأليكس ماركيز؟

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باريس: من الأخوين الفرنسيين كريستيان ودومينيك سارون الى الأخوين الإسبانيين بول وأليكس إسبارغارو، لطالما كانت بطولة العالم للدراجات النارية شأناً عائلياً... مع ذلك، وقبل الإسبانيين مارك وأليكس ماركيز في هوندا هذا الموسم، لم يتزامل شقيقان في الفريق ذاته ضمن فئة موتو جي بي.

ومن أجل إيجاد بديل للإسباني خورخي لورنزو الذي قرر الاعتزال في نهاية موسم 2019، كان أمام فريق هوندا خيارات أكثر وضوحا مثل الياباني تاكاكي ناكاغامي والفرنسي يوهان زاركو.

لكن مارك، المتوج بطلا للعالم ست مرات في الفئة الكبرى بألوان الصانع الياباني، استخدم نفوذه لتحقيق الحلم بأن يكون بصحبة شقيقه الأصغر في الفريق.

وعلى غرار ابن الـ27 عاما الذي بدأ مشواره في بطولة العالم للدراجات النارية بقوة من خلال الفوز بلقب فئة 125 سنتم مكعب (أصبحت الآن موتو 3) حين كان في الـ17 من عمره، ثم بلقب "موتو 2" عام 2012 قبل أن يشق طريقه الى الفئة الكبرى التي توج بلقبها في موسمه الأول عام 2013، قبل أن يضيف 5 ألقاب آخرها العام الماضي، توج أليكس بلقب موتو 3 عام 2014 ثم "موتو 2" عام 2019، وها هو يبدأ مشواره في الفئة الكبرى في سن الرابعة والعشرين.

اكتشف الطفلان من سيرفيرا في كاتالونيا، عشقهما للدراجات النارية منذ نعومة أظافرهما، بتشجيع من والدهما جوليا، وتعلما أصول المهنة تحت اشراف إيميليو الزامورا، بطل العالم 1999 في فئة 125 سنتم مكعب.

"لم يعد شقيق" مارك

كشف أليكس في 2014 "مارك وأنا نقود معا مذ كنا صغارا جدا، كل أسبوع تقريبا. أمضي معظم وقتي معه. الى جانب كوننا أخوة، إنه أفضل صديق لي".

أما مارك، الصغير الحجم مقارنة مع شقيقه الأصغر (1,69 م مقابل 1,79 م)، فأشار الى "أننا "نتدرب وننفذ كل شيء معا تقريبا. أعتقد أنه أمر جيد لكلينا. نساعد بعضنا البعض طوال الوقت".

لا يمكن الفصل بين الأخوين، فبعدما فاز أليكس بلقب موتو 2 العام الماضي إثر أزمة ثقة لاسيما في 2016 حين عجز عن اكمال العديد من السباقات بسبب الحوادث، كشف مارك أنه شعر برضا أكثر مما لو توج هو شخصيا بلقب.

وتابع مارك "من الصعب أن تكون الأخ وهو واجه الكثير من الضغط، لقد خاض اليوم مسار الأبطال. لم يعد شقيق (مارك ماركيز)، بل أصبح أليكس ماركيز"، أي أنه بنى اسما لنفسه عوضا عن التعريف عنه بأنه أخ مارك.

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أهداف مختلفة

لأول مرة في الفئة ذاتها ضمن بطولة العالم للدراجات النارية، سيتعين على الأخوين التعامل مع تحد غير مسبوق: الحفاظ على علاقتهما الشخصية والعائلية وتجنب الأفخاخ التي دائما ما تشوب العلاقة المعقدة بين زملاء الفريق الواحد، من شراكة في الحظيرة الى أعداء على الحلبة.

بالنسبة لمارك في الوقت الحالي "لدي أهدافي، وأهداف زميلي مختلفة. لكن من المؤكد أنه في يوم من الأيام قد يحدث أن ينتهي بنا المطاف في الصراع على الفوز بالسباقات، حتى على اللقب، آمل ذلك".

وحذر مارك "لكنني أخبركم: على الحلبة، كل منا يفكر بمصلحته وسيحاول تقديم 100 بالمئة من إمكانياته".

من جهة أليكس، فإن "وجود مارك كزميل في الفريق هو أفضل طريقة لكي أكتشف بأسرع وقت ممكن ما يمكن أن تقدمه هذه الفئة، وأسرار هوندا وتعلم كل ما باستطاعتي. آمل أن أتمكن قريبا من القول أنه أحد خصومي. هذا العام، الأمر لن يكون من هذا القبيل: أنا هنا لأتعلم كل شيء ممكن مع زميلي في الفريق".

وستمتد الزمالة موسما واحدا، بعدما أعلن هوندا ان الإسباني بول إسبارغارو سينضم الى صفوفه اعتبارا من 2021 ليقود الى جانب مارك، على ان ينتقل ألكيس الى الفريق الرديف.

وبوجوده على متن إحدى أقوى الدراجات النارية، إن لم تكن أقواها على الإطلاق، يعتزم الأخ الأصغر أن يكون أفضل مبتدئ في الفئة الكبرى لموسم 2020 الذي كان من المفترض أن يخوضه في الفئة الوسطى استنادا الى العقد الذي كان يربطه بفريقه السابق "مارك في دي أس"، لكن شروط العقد تسمح له بفسخه في حال حصل على عرض للانتقال الى موتو جي بي.

وإذا كان تتويجه بلقب موتو 2 منتظرا منذ انضمامه الى هذه الفئة عام 2015، فهذا لا يعني أن النجاح في الفئتين الصغرى والوسطى سيكون معيارا للتألق في موتو جي بي.

فالفرنسي فابيو كارتارارو لم يحقق أفضل من المركز العاشر خلال أربعة مواسم في هاتين الفئتين، ورغم ذلك أصبح، بحسب مارك، مرشحا بقوة لخلافته على العرش العالمي بعدما أنهى موسمه الأول بين الكبار مع فريق ياماها في المركز الخامس العام الماضي بصعوده الى منصة التتويج سبع مرات (حل ثانيا خمس مرات وثالثا مرتين).