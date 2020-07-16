راشفورد يحصل على دكتواره فخرية

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لندن: سيحصل مهاجم مانشستر يونايتد الانكليزي الدولي الشاب ماركوس راشفورد على دكتوراه فخرية من جامعة مانشستر، بسبب عمله الاخير لمساعدة الأطفال الفقراء ونجاحاته الرياضية، بحسب ما أعلنت الجامعة الاربعاء.

وأصبح راشفورد بعمر الثانية والعشرين أصغر شخص يحصل على هذا التقدير. انضم الى اليكس فيرغوسون وبوبي تشارلتون من بين نجوم عالم كرة القدم الذين حصلوا على أعلى تمييز من الجامعة الانكليزية.

قال راشفورد في بيان نشرته الجامعة "إنه يوم فخور بالنسبة لي ولعائلتي... النظر الى الأسماء الكبيرة المكرّمة بهذه الدكتوراه يجعلني متواضعا. أمامنا مسار طويل لمكافحة فقر الاطفال في هذا البلد، لكن الحصول على هذا التقدير في مدينتك يعني أننا نسير على الطريق الصحيح".

وكانت ضغوط راشفورد أثمرت الشهر الماضي الى تراجع الحكومة البريطانية عن نيتها تغيير استراتيجيتها حيال تقديم وجبات مدرسية مجانية للأطفال الأكثر فقرا، في ظل المخاوف من تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد على مدخول الأسر الفقيرة.

وكان راشفورد الذي نشأ في ظروف صعبة، قد ناشد الحكومة بأن تواصل خلال فترة العطلة الصيفية، تقديم هذه الوجبات التي يستفيد منها نحو 1,3 مليون طفل في عموم إنكلترا.

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وتراجعت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن خطتها الأساسية، بعدما أثارت القضية جدلا واسعا في البلاد، دخل على خطه سياسيون في حزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الحكومة، مطالبين إياه بالإبقاء على تقديم الوجبات.

وكان المهاجم الدولي الإنكليزي قد وجه رسالة مؤثرة الى المسؤولين البريطانيين، دعاهم فيها الى "حماية جميع الأطفال المستضعفين في جميع أنحاء إنكلترا".

راشفورد الذي ساعد في جمع حوالى 20 مليون جنيه إسترليني (25 مليون دولار) لمؤسسة "فيرشير" الخيرية التي تحارب الجوع وهدر الطعام، نشر أيضا مقالا في صحيفة "ذا تايمز"، أكد فيه أنه "قبل عشرة أعوام، كنت واحدا من هؤلاء (الأطفال الذين يستفيدون من المساعدة الغذائية). أعرف ما يعنيه الجوع".

وتلقى الأطفال المؤهلون للحصول على وجبات مدرسية مجانية الطعام أثناء الاغلاق التام الذي فرضه تفشي وباء فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، وكانت هذه الوجبات في أغلب الأوقات تأتي في شكل قسائم شراء من المتاجر الغذائية والاستهلاكية.

وبحسب أحدث دراسة لوزارة العمل، يعيش 4,1 مليون طفل في فقر نسبي في المملكة المتحدة في 2017-2018. يعاني 700 الف طفل من بينهم من حرمان شديد، بزيادة 200 ألف عما كان عليه في اعقاب الازمة المالية في 2010-2011.