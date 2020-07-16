شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يوضح موقف المنتخب من معسكر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، أنه حتى الآن لم يقرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" أو يعلن مواعيد أجندة شهر أكتوبر المقبل، وكذلك نوفمبر المقبل، سواء كانت مباريات رسمية أو ودية، حتى يحدد احتياجاته من المرحلة المقبلة باختيار أفضل السيناريوهات المطروحة لكل الحالات المتوقع حدوثها لتحقيق أفضل استفادة ممكنة.

وأضاف البدرى أنه بعدما يعلن الاتحاد الأفريقى مواعيد مباريات الأجندة الدولية سيتم تحديد الأفضل للمنتخب واللاعبين، ويحدد شكل الإعداد المناسب، وفقا لحالة اللاعبين ومدى حاجتهم لمباريات تدريجية بمشاركتهم فى مسابقة الدورى الممتاز إذا لم يصلوا للفورمة البدنية والفنية المناسبة التى تحتاجها مستوى المواجهات للمنتخبات الأفريقية، وذلك لتجنب خطر الإجهاد وتقليل الإصابات.

وأوضح المدير الفني للفراعنة أن كل هذه الأمور من الحلول المطروحة للتغلب على تلك الظروف الاستثنائية الصعبة، موضحًا أنه لم يتم التأكيد على اتخاذ أى قرار ومن يتحدث عن ترحيبه بإلغاء ودية شهر أكتوبر فهو أمر ليس مسلماً به وتحقيقه مرهون ببعض الأمور والأشياء التى تتماشى مع مصلحة اللاعبين، خاصة أن الفترة الحالية استثنائية والتوقف كان طويلا بسبب انتشار فيروس كورونا، ولابد من تدابير معينة وإجراءات خاصة فى تلك الظروف الحالية والتى على أساسها تم وضع أكثر من سيناريو لتجهيز اللاعبين وإعداد المنتخب والأفضل للاعبين سيقوم الجهاز بتنفيذه، لاسيما أن الجهاز الفنى يتطلع لوصول اللاعبين لأفضل فورمة قبل التحضيرات الدولية المتعلقة بارتباطات المنتخب المقبلة.