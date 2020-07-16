شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 16 يوليو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتجاه فى المنتخب لإلغاء معسكر أكتوبر بسبب ضغط الدورى، اتحاد اليد يشترط الرخصة A على مدربى دورى المحترفين بالموسم الجديد.

اتجاه فى المنتخب لإلغاء معسكر أكتوبر بسبب ضغط الدورى

رحب حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، بإلغاء معسكر المنتخب الوطنى فى شهر أكتوبر المقبل، خاصة بعد تأكيدات الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" بأن الأجندة الدولية فى أكتوبر ستكون للمباريات الودية وليست ضمن تصفيات كأس العالم أو كأس الامم الافريقية التى تم تأجيلها عاما، ويأتى ترحيب البدرى لاستغلال هذه الفترة فى إقامة مباريات الدورى بشكل منتظم بجانب تخفيف ضغط المباريات على اللاعبين ومنح مساحة أكبر لاتحاد الكرة لإقامة المباريات، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن القرار النهائى خلال الأيام المقبلة.

الأهلي يرفع "تسعيرة" رمضان صبحى لـ118 مليون جنيه.. اعرف الحكاية تبذل إدارة النادى الأهلى جهوداً مُكثفة خلال الفترة الحالية لضم رمضان صبحى لاعب الفريق بشكل نهائى من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى، بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجارى، وأكدت مصادر لـ"الخليج 365" أن المفاوضات شهدت تطورات واضحة من جانب الأهلى خلال الفترة الماضية لبقاء اللاعب نهائياً فى القلعة الحمراء، بعدما حصل الأهلى على توقيعه مرتين على سبيل الإعارة، وبدأت المفاوضات الأخيرة من الأهلى بتحديد مبلغ مليونى و500 ألف جنيه إسترلينى لشراء اللاعب، فيما طلب النادى الإنجليزى 7 ملايين جنيه إسترلينى. الأهلي يتقدم بالبلاغ رقم «11» ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك تقدم محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى ــ عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة النادى ــ بالبلاغ رقم «11» إلى معالى المستشار النائب العام تحت رقم “29246”، عرائض المكتب الفنى، ضد رئيس نادى الزمالك وتجاوزاته ضد الأهلى . الأهلي يمنح علي لطفي لقب "دوبلير" الشناوي ويرفض ضم حارس جديد Advertisements اعتمد الجهاز الفني للأهلي علي لطفي كـ"حارس ثان" للفريق في الموسم المقبل، بعد تأكد رحيل شريف اكرامي عن الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، عقب انتهاء عقده واقترابه من الانتقال لصفوف نادي بيراميدز لمدة 3 مواسم قادمة، وعقد فايلر جلسات مكثفة مع ميشيل ياناكوني مدرب حراس الفريق لحسم ملف حراسة المرمى وبحث جدوى التعاقد مع حارس مرمى جديد بعد رحيل اكرامي، إلا أن الإدارة الفنية الحمراء استقرت على تأجيل خطوة التعاقد مع حارس مرمى جديد، في ظل وجود المتألق محمد الشناوى الحارس الأساسي، واعتماد علي لطفي كحارس ثان، ويأتي من بعده الثنائي الشاب مصطفي شوبير وأحمد طارق سليمان.

اتحاد اليد يشترط الرخصة A على مدربى دورى المحترفين بالموسم الجديد

اشترط اتحاد كرة اليد على مدربى أندية المحترفين فى الموسم الجديد الحصول على الرخصة A، ولن يتم الموافقة على تعيين أى مدرب على رأس القيادة الفنية لأى فريق فى دورى المحترفين غير حاصل على الرخصة A.