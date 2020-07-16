شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية صالح جمعة فى الأهلى بعد فرمان العفو السويسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن صالح جمعة، نجم النادى الأهلى، يرغب فى استغلال تحسن علاقته مع المدير الفنى السويسرى رينيه فايلر فى الفترة الأخيرة الاستغلال الأمثل، خاصة أن اللاعب يطمح فى الاستمرار بصفوف النادى الأهلى الذى صنع جماهيريته منذ قدومه، وبالرغم من أن علاقة اللاعب مع المدير الفنى شهدت فترة توتر على خلفية قرار المدير الفنى باستبعاد اللاعب وعرضه للبيع ثم خروج اللاعب بتصريحات قوية ضد المدير الفني، إلا أن العلاقة تحسنّت إلى حد كبير الفترة الماضية، خاصة بعدما تلقى فايلر إشادة من جهازه المعاون خلال الفترة التى خاض فيها صالح تدريبات فردية وجماعية حينما كان المدرب السويسرى يقضى إجازة فى بلاده قبل العودة إلى القاهرة.

فرصة 60 يوما لصالح جمعة فى الأهلى

قرر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، منح صالح جمعة فرصة لمدة شهرين يُحدد بعدها مصير اللاعب، سواء بالاستمرار مع الفريق والمشاركة فى التدريبات الجماعية ومن ثم المباريات الرسمية، وحال عدم التزام اللاعب سيكون الرحيل الفورى هو القرار النهائى والحاسم من قبل المدير الفنى، ورغم أن علاقة فايلر بصالح جمعة توترت خلال الفترة الماضية على خلفية قرار المدير الفنى باستبعاد اللاعب وعرضه للبيع ثم خروج اللاعب بتصريحات قوية ضد المدير الفنى، إلا أن العلاقة تحسنّت إلى حد كبير الفترة الماضية وبات واضحاً أن صالح جمعة قد يحصل على فرصة تانية مع المارد الأحمر.

Advertisements

تعهّد صالح جمعة لاعب الأهلى للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بمواصلة الالتزام بعد الفرصة التي منحه له مدرب الفريق لمدة شهرين لتحديد مصيره في القلعة الحمراء.

وأكد صالح جمعة أنه سيذل أقصى مجهود لديه من أجل نيل ثقة المدير الفنى، بالاجتهاد والتركيز فى الملعب، وأنه تعلم من أخطائه السابقة، ويسعى للعودة مجددا للمشاركة فى مباريات الأهلى، وأن فايلر سيرى إنسانا جديدا خلال الفترة المقبلة مغاير تماما عن الماضى.