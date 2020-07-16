شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يدرس الدفع بأحمد عيد أمام سموحة فى ودية الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك منح الفرصة لأحمد عيد الظهير الأيمن لفريق الشباب بالنادي أمام سموحة في الودية المقرر لها الأحد المقبل ضمن الوديات التي يخوضها الزمالك في معسكر برج العرب استعدادا لاستئناف الدوري ومباراة الرجاء في دوري أبطال افريقيا، حيث يرغب كارتيرون في منح الفرصة لأحمد عيد في الجبهة اليمني بدلا من حازم إمام ، لاختبار اللاعب عقب العودة من فترة التوقف الطويلة بسبب فيروس كورونا.

فيما وضع الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، برنامجا غذائيا جديدا للاعبى الفريق، يتم تطبيقه بداية من غد، وذلك عقب إجراء قياسات الوزن والقياسات البدنية قبل مران اليوم المسائي.

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ويهدف كارتيرون لتقليل أوزان اللاعبين والوصول إلى مستوى فنى وبدنى مناسب قبل استئناف مباريات الدورى ومباراة الرجاء المغربي، فى الوقت الذى أشاد فيه كارتيرون بالتزام لاعبى الزمالك فى المعسكر، وهو الأمر الذى سيعود بفائدة فنية على الفريق فى المباريات الرسمية المقبلة.