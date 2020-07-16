سوبر كورة يكشف المهمة الجديدة للحضرى خارج الملعب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى عصام الحضري في الفترة القادمة لدخول مجال البيزنس عن طريق شركات التسويق الرياضى بالإضافة إلى تملكه لأحد المطاعم الشهيرة بالتجمع الخامس.
لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..ويحرص بعض النجوم الكرويين على افتتاح مشروعات مختلفة ، لعمل بيزنس بعيدا عن المستطيل الاخضر، ورغم تنوع المشاريع والأعمال الخاصة ، إلا ان الاكثر انتشارا وإقبالا من النجوم هو الكافيهات و المطاعم.
وكان اسم الحضري اقترب من تولى منصب مدرب حراس مرمى المنتخب المصرى قبل الإعلان الأخيرة عن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري إلا أن المسئولين في اتحاد الكرة استبعدوه لأسباب غير معلومة
وكان قد افتتح رمضان صبحى لاعب الاهلى كافيه فى القاهرة دعا اليه عدد من النجوم وهذا البيزس ليس بحديث العهد على النجوم ، بل أنه منذ سنوات افتتح محمد بركات و سيد معوض أحد المطاعم فى منطقة المعادى ، لتقديم المأكولات البحرية و الأسماك.
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