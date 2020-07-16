شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف المهمة الجديدة للحضرى خارج الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى عصام الحضري في الفترة القادمة لدخول مجال البيزنس عن طريق شركات التسويق الرياضى بالإضافة إلى تملكه لأحد المطاعم الشهيرة بالتجمع الخامس.



لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..ويحرص بعض النجوم الكرويين على افتتاح مشروعات مختلفة ، لعمل بيزنس بعيدا عن المستطيل الاخضر، ورغم تنوع المشاريع والأعمال الخاصة ، إلا ان الاكثر انتشارا وإقبالا من النجوم هو الكافيهات و المطاعم.

Advertisements

وكان اسم الحضري اقترب من تولى منصب مدرب حراس مرمى المنتخب المصرى قبل الإعلان الأخيرة عن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري إلا أن المسئولين في اتحاد الكرة استبعدوه لأسباب غير معلومة

وكان قد افتتح رمضان صبحى لاعب الاهلى كافيه فى القاهرة دعا اليه عدد من النجوم وهذا البيزس ليس بحديث العهد على النجوم ، بل أنه منذ سنوات افتتح محمد بركات و سيد معوض أحد المطاعم فى منطقة المعادى ، لتقديم المأكولات البحرية و الأسماك.