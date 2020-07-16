شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يحفز لاعبى الاتحاد السكندرى للمنافسة على المربع الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص طلعت يوسف، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، على تحفيز لاعبيه لاستكمال مشوار الفريق الناجح بالدورى عقب عودته فى السادس من أغسطس المقبل والمنافسة على المربع الذهبى لضمان اللعب فى إحدى البطولات القارية وعودة أمجاد زعيم الثغر، بالإضافة للمشاركة فى البطولة العربية بعد الأداء المشرف الذى ظهر عليه الفريق فى تلك البطولة خلال الموسمين الماضيين.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس بجدول الدورى برصيد 27 نقطة بعد إقامة 17 لقاء فاز فى 7 مباريات وتعادل 6 وخسر 4 وأحرز لاعبوه 17 هدفا ومنى مرماه بـ13 هدفا.

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من ناحية أخرى، يدرس محمد مصيلحى رئيس الاتحاد السكندرى تقديم شكوى رسمية فى الليبى أنيس سالتو بالاتحاد الدولى لكرة القدم لحفظ حقوق النادى المادية بعد سفر اللاعب لموطنه الأصلى بحجة زيارة أهله دون سابق إنذار بالرغم من عودة الفريق للتدريبات ورفض طلعت يوسف المدير الفنى لزعيم الثغر اختلاط أى لاعب مع أشخاص أخرى وعدم السفر لأى ظرف للتركيز فى المران

كان أنيس سالتو فاجأ الجهاز الفنى والإدارى للإتحاد السكندرى بالسفر عقب عودة الفريق للإتحاد بداعى زيارة أهله خاصة وأن رفض السفر مثل بقية زملائه لليبيا أثناء فترة كورونا مفضلا البقاء بالإسكندرية نظرا لوجود قلق فى مدينة طرابلس الليبية، إلا انه ومع فتح المجال الجوى من جديد غادر اللاعب لبلاده دون العودة لإدارة ناديه.

ويبحث مسئولو الاتحاد السكندرى تقديم ملف شامل عن حالة سالتو للحفاظ على حقوق النادى المادية، خاصة أن الإدارة تجرعت الفترة الماضية دفع بعض المستحقات المالية لبعض اللاعبين الذين هربوا دون سابق إنذار أيضا .