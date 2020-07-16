شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. تطورات حفل تكريم الجبلاية لمحمد صلاح بعد تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة على تكريم محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزى، بعد الإنجاز الذى حققه مؤخراً والفوز بلقب الدورى الإنجليزى، ليصبح أول لاعب مصرى فى التاريخ يحقق هذا اللقب ليستمر فى مسيرة تحقيق الإنجازات وتحطيم الأرقام القياسية، ويجرى عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية اتصالات مباشرة مع محمد صلاح لتحديد التوقيت المناسب للاحتفال به، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س : ما هى خطة الجبلاية لتكريم محمد صلاح؟

ج: كشف مصدر باتحاد الكرة أن هناك عدة تصورات يجرى حالياً وضعها لتكريم محمد صلاح، منها عمل تمثال للفرعون المصرى فى مقر اتحاد الكرة الجديد الذى يقام حالياً بمدينة 6 أكتوبر، بجانب إقامة متحف له فى أحد أركان المبنى الجديد، مع إمكانية وضع اسمه على أحد الملاعب التى تقام فى المبنى الجديد للجبلاية، والذى يشهد أكثر من ملعب لتدريب المنتخبات الوطنية.

س: لماذا تم تأجيل حفل تكريم محمد صلاح؟

ج: تسببت أزمة كورونا فى تأجيل حفل تكريم محمد صلاح، لاسيما أن اللاعب لن يستطيع السفر للقاهرة ودخول الحجر الصحى 14 يوماً، ما يؤثر على مشاركته مع فريقه الإنجليزى.

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وأجرى أعضاء اللجنة الخماسية وجهاز المنتخب اتصالات لتهنئة صلاح وإخطاره بحفل التكريم، لكن اللاعب أكد أن الحكومة الإنجليزية اتخذت قراراً بأن أى فرد يغادر أراضيها ولو ليوم واحد ثم يعود، يتم عزله 14 يومًا، لضمان خلوه من فيروس كورونا.

س: متى يتسلم ليفربول لقب الدورى الإنجليزى؟

ج: أعلنت رابطة أندية الدورى الإنجليزى "بريميرليج" أن فريق ليفربول سوف يتسلم لقب المسابقة الذى توج به رسمياً، عقب نهاية مباراة تشيلسي، فى الجولة الـ37 من المسابقة، والمقرر لها الأربعاء المقبل 22 يوليو الجارى.

وسيُمنح لاعبو ليفربول وموظفوه ميدالياتهم وكأس الدورى الإنجليزى، كفائزين لموسم 2019/20، على منصة خاصة مبنية على مدرج كوب، وتحيط بها لافتات مشجعين فى قلب المكان الذى يجلس فيه مشجعو ليفربول عادة.

س: ما هو الموعد المقترح لحفل تكريم محمد صلاح؟

ج: قرر اتحاد الكرة تأجيل حفل التكريم الخاص بصلاح، واقترح جهاز المنتخب أن يتم مع أول تجمع للفراعنة لضمان حضور جميع زملائه فى المنتخب.